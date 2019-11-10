悟覺妙天禪師弘法36年來，致力改善國內外的政治環境，並以86歲高齡親自上陣，組織「國會政黨聯盟」，盼用政治救國救世。為了慈悲善行與智慧見證，妙天禪師弟子趙詠珍女士特別編著撰述《印心‧超生：禪宗第八十五代宗師 悟覺妙天禪師的慈悲行誼與智慧開示》一書。書中透露禪師最重要的心願，便是希望台灣這塊土地上的每位老百姓，能生活得更富足、安康，進而投入「禪修」之列，感悟生命的奧祕。

時報新書《印心‧超生：禪宗第八十五代宗師 悟覺妙天禪師的慈悲行誼與智慧開示》由趙詠珍女士編著撰述，分享慈悲善行與智慧見證。11月10日（日）下午在台北誠品松菸店舉辦新書發表會，禪師本人與中國時報、旺報社長兼總編輯王綽中、前法務部長朱楠、趙少康、尹乃菁、張亞中與鄭源錦等多位嘉賓皆蒞臨現場。

悟覺妙天禪師致詞時表示，禪修可以培養專注、強化魂魄的精神體，更風趣表示，禪修有「凍齡」功效，希望眾人一起加入修行之列，期許台灣人民更健康。編著者趙詠珍女士也暢談她寫下這本著作的原因，活動現場並安排弟子贈書、贈畫儀式，場面溫馨。會後讀者簽名踴躍。

《印心‧超生》新書內頁首頁印製妙天禪師的親筆簽名，並收錄多張珍貴的彩色照片，完整分享禪師的修行歷程、智慧開示與慈悲大願，書中也透露禪師最重要的心願，便是希望台灣這塊土地上的每位老百姓，能生活得更富足、安康，進而投入「禪修」之列，感悟生命的奧祕。

禪宗第八十五代宗師悟覺妙天禪師，祂在中國禪宗佛教史上，是繼六祖慧能大師之後，一位繼往開來、承先啟後的歷史性的關鍵人物，祂做了歷代祖師沒有完成的事，祂把禪宗普及發揚光大，讓更多人認識什麼才是世尊留下，「不立文字，教外別傳，一世成佛，禪宗印心大法」，祂把人間道場，變成天上淨土，推廣建立到台灣每個城鎮交通最便利的地方，及海外。

妙天禪師選擇不剃度，更利於入世廣交各方賢達有志之士，廣傳佛法，只要有志士仁人，想請益禪師，利國惠民方略及生死解脫大法，祂必知無不言，言無不盡，只要是為國家為百姓好的，祂必傾囊相授。

妙天禪師道成肉身再來人世間，為禪宗再續法脈，把「印心佛法」再次發揚光大，在人世間祂化現一位具有大智慧、大能力的先知、善知識及晚年時的政治救國救世活動家，祂更不吝把祂所知的救國救世策略，告知來請益的政治和商界的高層人士，指出國家未來方向。

更突破的是，妙天禪師見到國家危如懸絲，更以八十六歲高齡親自上陣，組織國會政黨聯盟，定出救國綱要，與各方志士仁人維繫一種互相尊重，及互動的友善關係，但背後卻有著禪師最重要的心願，就是希望台灣這塊土地上的每位老百姓，生活得更富足更安康，並在安康之餘，才能有更多時間來「禪修」，認識人生最重要一大事，找到回永恆家的道路。

孔子說：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之。」還說：「君子（主政者）學道則愛人」「人能弘道，非道弘人」，師父一如孔子政治理念，本著正心愛民正確治國理念。

妙天禪師對禪宗大法及如何讓人身心靈健康自在安心更是具有最大的貢獻，相信在人類歷史上會是一個崇高的肯定及歷史的定位，祂所說的法語，必是弘揚佛法，最珍貴的唯一法寶，祂的人生只能說是這個時代一個永恆及最明亮的傳奇。

(中時 )