蔡培慧競選總部成立，民進黨展現大團結。（廖志晃攝）

前行政院長賴清德（左），10日到南投陪同爭取連任的立委蔡培慧掃街拜票。（廖志晃攝）

蔡英文總統與立委蔡培慧聯合競選總部，10日在埔里鎮舉行成立大會，前行政院長賴清德到場力挺，希望大家把蔡培慧送進國會，讓她為南投、台灣打拚；不過，當被詢及總統大選「蔡賴配」時，賴清德避而不答，強調目前最重要的工作是輔選。

賴清德到南投縣輔選首航，就到埔里為蔡培慧站台，並且率同車隊掃街拜票，爭取埔里鄉親的支持；包括埔里鎮長廖志城，縣議員陳昭煜、賴燕雪、陳宜君、葉仁創等人都到場助聲勢。

2020大選「蔡賴配」傳聞不斷，蔡培慧也意有所指的說「盡在不言中」；賴清德則表示，謝謝大家關心，目前最重要的工作是輔選，因此，他特別到南投支持蔡培慧，希望鄉親把她送進國會，讓她為南投的未來發展盡心力。

老家在魚池鄉的蔡培慧表示，她從小跟阿公阿嬤住在日月潭附近的頭社，對童年的她來說，埔里是一個熱鬧而且時髦的市區；921震災讓老家倒了，家人被疏散安置，她當天就從台北回到南投投入災後重建工作，因此，埔里成為她參與社區協力、重建的第2家鄉，當年在重建之路相伴的夥伴都到場，讓她非常感動！

賴清德表示，他在擔任行政院長時，就見識到蔡培慧在改善農業及教育、力促城鄉均衡的用心，包括校園運動場、教室設備或廁所環境更新，社區道路及農水路的具體改善等，可以說「把4年當8年在用」，值得肯定；而且，蔡培慧婉拒繼續擔任不分區立委，投入區域立委選舉，以行動表達對南投的愛心，勇氣更令人敬佩。

(中時 )