花蓮縣長徐榛蔚表示，2航線後續班次陸續申請中，明年預估往返416趟次，帶來7萬多人次韓客。（王昱凱攝）

在地特色吉祥物布偶一字排開，讓韓客們一下機就感受到來自花蓮最熱情的招呼。（王昱凱攝）

梅開二度！繼上月底仁川直航後，韓國易斯達航空再度規劃花蓮－釜山直飛航線，於10日至30日起間每周日往返兩地。縣長徐榛蔚表示，後續航班陸續申請中，預估2航線年底前將帶來70趟班機韓客。花蓮民宿協會理事長陳秉忠提到，盼韓團在觀光口碑發酵下轉為自由行，對整體產業更好。

釜山直航於10日午間抵達花蓮機場，韓客在6隻地方吉祥物布偶列隊迎接下入境，小朋友被逗得哈哈笑，大人們也體驗傳統舞獅與鼓陣的震撼感觀享受，在呼吸花蓮清新空氣之餘，體驗花蓮人熱情歡迎方式。

徐榛蔚表示，釜山與仁川分別為韓國第2與第3大城，加上仁川與首爾不過40公里之遙，目前包機航班已將韓國前三大城市包羅在內，藉著花蓮境內清水斷崖、七星潭、太魯閣峽谷與獨特原民文化，吸引百萬韓客，提升整體觀光產值。

釜山直航由可搭載189人的737－800機型負責，固定於月底前的周日午間12時許自韓國起飛，在1時許降落花蓮，並於下午2時許自花蓮返航歸韓。徐榛蔚表示，預定班機明年更多達416趟，將帶來7萬多人次韓客。

陳秉忠還說，由於花蓮大眾交通稍不便，韓客遊花尚以團客為主，未來若能投入心血，一但花蓮好山、好水的觀光口碑在韓國傳開，屆時龐大的自由行旅客人潮將對在地旅宿業者以及名產與伴手禮業者帶來可觀收益。

(中時 )