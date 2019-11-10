嘉義東北扶輪社10日上午在奮起湖中和國小舉辦公益馬拉松賽事，由嘉義縣長翁章梁等人鳴槍起跑，立委陳明文更親自參與3公里組的賽事小試身手，據了解，社長黃裕仁熱愛路跑，因緣際會得知奮起湖中和國小欠缺教學資源，又地處偏鄉，決定發起奮起湖路跑做公益活動，此次共捐贈24萬元作為中和國小太鼓隊未來發展經費。

這場結合扶持偏鄉教育與運動的「扶輪心．感恩情」路跑，今天上午在海拔1500公尺的奮起湖中和國小起跑，賽事有親子3公里、挑戰6公里、半馬21公里及全馬42公里。參加3公里組的陳明文說，日前更開始跑步，這次剛好可以檢驗一下最近練跑的成果，加上這次賽事的結餘會捐給中和國小作為太鼓隊的經費，相當有意義。

黃裕仁指出，活動有國際扶輪3470地區總監李松江及嘉義縣市各扶輪社大力支持，透過路跑吸引跑友造訪奮起湖和阿里山的美景，呼吸大自然的新鮮空氣，奮起湖大飯店負責人林耿逸更特別為跑友準備特製便當。

翁章梁表示，感謝扶輪社公益路跑做愛心，關懷偏鄉的弱勢學童和學校太鼓隊未來的發展需求，在風光明媚的奮起湖舉辦路跑活動，特別有意義，也要代表縣民向扶輪社的善行說聲「謝謝」。

(中時 )