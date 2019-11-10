蔡英文總統(見圖)致詞呼籲過去就算有不同意見，現在是重要時刻，為守衛國家和主權必須堅定站在一起。（陳怡誠攝）

對國民黨總統候選人韓國瑜指控執政團隊把自己變匈奴，用掠奪心態不停掠奪台灣資源，蔡英文總統今天反批國民黨的黨產才是掠奪國家資源，「我們所做的事情，是世世代代的台灣人都會受益的」。

韓國瑜提出「匈奴說」，痛批執政團隊把自己變匈奴，用掠奪心態不停掠奪台灣資源，他也呼籲民進黨支持者把眼睛擦亮看清楚。

對此蔡英文今天接受媒體聯訪否認韓國瑜的說法，強調「我們是一個很努力做事的團隊」，她反批國民黨，我們的國民大概都很清楚，「把很多國家資源變成自己黨產的，不就是國民黨嗎？」

她強調，現在執政團隊所做的事情，都是為了這個國家長遠發展，打下我們重要的基礎，讓國家可以有一個永續發展的基礎，我們所做的事情，受益的是全民，我們所做的事情，是世世代代的台灣人都會受益的。

至於傳出韓國瑜的副手是國政顧問團團長張善政，蔡英文表示，「這件事情等他（韓國瑜）宣佈了再說吧！」

外傳政治黑手伸進台船，蔡英文也強調，台船的員工覺得可以參與國艦國造，跟一系列的國家的政策和建設，他們都覺得非常好，台船工會一向自主性非常高，過去他們也曾決議支持不是民進黨的候選人，不能說這個就是我們有去運作，或者是有什麼樣的操弄，因為台船工會的自主性是非常非常高。

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