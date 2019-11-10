新北市立圖書館新店分館即將封館改裝，今（10日）是最後一天，仍吸引許多老讀者前來借書看報，追捕最後的回憶。（新北市立圖書館提供／葉書宏新北傳真）

新北市立圖書館新店分館即將封館改裝，今（10日）是最後一天，仍吸引許多老讀者前來借書看報，追捕最後的回憶。（新北市立圖書館提供／葉書宏新北傳真）

新北市立圖書館新店分館即將封館改裝，今（10日）是最後一天，仍吸引許多老讀者前來借書看報，追捕最後的回憶。（新北市立圖書館提供／葉書宏新北傳真）

工作人員忙著把書架上的書本打包裝箱，借書櫃檯前民眾則大排長龍，趕著閉館前的最後一刻，把書借回家。新北市立圖書館新店分館即將封館改裝，今（10日）是最後一天，仍吸引許多老讀者前來借書看報，追捕最後的回憶。

不想缺席新店分館的最後一天，不少老讀者一大早仍到圖書館報到，挑選著自己喜歡的書籍。高齡85歲的曾爺爺說，他幾乎每天早上都會到圖書館看看報紙或雜誌，對於圖書館即將進行整修，覺得很期待。75歲的黃奶奶則主動幫忙把書裝進紙箱裡，黃奶奶說，她最喜歡到圖書館看電影與參加銀髮活動，聽說圖書館以後會有親子閱覽室，她便可以帶著孫子一起來。

為了提供讀者更舒適的閱讀空間，新店分館即將封館，進行全面改裝，暫時和地方民眾說再見，圖書館特別在封館前最後一天11月10日舉辦「暫時不再見」書香茶會，除了進行最後一場環保手作活動，同時邀請社區居民、志工一起來書香話別，回味圖書館的每個角落，迎接新的圖書館明年5月將以嶄新的面貌與大家見面。

新北市立圖書館表示，新的新店分館將提供讀者另一種閱讀風貌，本次改裝將以「讀者的日常生活」為設計概念，同時透過在地居民的參與，規劃親子閱覽室、數位教室、原住民專區等各個年齡層、不同風格的開放式主題空間，打造閱讀與生活結合的學習型圖書館，預計明年5月可以重新開館，以全新的面貌提供更舒適的閱讀空間與完整的服務。

(中時 )