媒體今天報導，國民黨總統參選人韓國瑜，擬創設兩岸決策諮詢機制。韓國瑜國政顧問團兩岸小組召集人趙建民表示，國內藍綠就兩岸政策欠缺共識，曾建議應建構對話機制，但對於媒體報導創設兩岸決策諮詢機制，「從來沒有此討論」。

聯合新聞網報導，韓國瑜兩岸與國防政策近日將出爐，兩岸議題方面，國政顧問團建議韓國瑜當選後仿前總統李登輝時代「國家統一委員會」的定位，在總統府層級設立兩岸政策決策諮詢機制，除作為朝野對話平台，也提供民間參與，希望讓兩岸諸多功能性和民生議題不要受到政治扭曲。

趙建民下午接受中央社訪問時回應，國內現階段藍綠兩黨，就兩岸政策相當欠缺共識，因此建議未來一定要建置朝野對話的機構，並主張在選前就與總統蔡英文進行政策辯論，因為不只是兩岸對話很重要，朝野對話也相當重要。

但趙建民也說，雖然主張建置朝野對話的機構，但並非要成立例如報載類似「國家統一委員會」的機構，「兩岸小組從來沒有此討論，也沒有要成立類似機構」。

(中時電子報)