前花蓮縣長傅崐萁提到，國道6號若打通，將連結東西生活圈。（王昱凱攝）

吉安鄉農會推出韭菜魯肉飯，於10日免費放送，讓民眾嚐鮮。（王昱凱攝）

打破光棍節單身狗可憐印象！花蓮首屆「1111筷子節」在台開新天堂樂園與吉安農會攜手下於10日展開為期8天活動。農會結合在地農產四寶推出特色「韭菜魯肉飯」，10日免費放送給民眾大快朵頤。農會總幹事張德奇表示，未來幾天將持續提供一碗20元嘗鮮價供民眾享受。

台開董事長邱復生提到，筷子作爲東方美食文化載體已有千年歷史，日本、韓國等地皆有筷子節。花蓮米不是最多的，但卻是響應無毒農業的優質米，抹去1111單身可憐印象，在筷子節大啖美食，即使單身也幸福。

「吉安米、芋頭、韭菜、龍鬚菜」作為吉安4寶，自然不能缺席美食盛宴。張德奇提到，韭菜魯肉飯搭配優質白頭韭菜、現炒龍鬚菜與檳榔心芋製成的芋丸，過去曾在台北果菜市場創下5千碗推廣佳績，10日也豪邁供應。

張德奇表示，魯肉飯將於11日至17日間持續供應，讓民眾以優質的價格就可以吃得到，成為新花蓮美食。16日還有「魯肉飯大胃王賽」，於10分鐘內嗑完最多碗的大胃王，即可獲得5千元的新天堂購物金。

前花蓮縣長傅崐萁也提到，1111不僅代表在地好食材，也是花蓮好山、好水、好風光與好人情的最佳象徵，每一項都享譽全國甚至於世界，期盼將國道6號貫通後，打造東西一日生活圈，讓筷子節廣為人知，也為花蓮觀光再度注入活水。

(中時 )