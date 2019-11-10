新北市羅姓男子邀約女網友到他家喝酒、打牌，對方喝完2瓶啤酒沒醉，竟在她的寶特瓶礦泉水摻入安眠藥，她不支秒睡，醒來全身赤裸，只剩下內褲，才驚覺遭性侵。高院重判羅男9年，被害人提起民事求償，羅男抗辯對方採驗的男性DNA不止他一人，不能算他頭上，法官不信，一審判羅男要賠100萬元。

檢警調查，被害人2017年11月因微信結識羅男，羅男約被害人到他住處飲酒、聊天、打牌，被害人喝完2罐啤酒後，向羅要白開水，未料羅男竟利用在她自備的寶特瓶礦泉水中加入白開水機會，摻入氯硝西泮成分的安眠藥，被害人雖感覺水的味道怪怪的，羅男推稱是茶垢，被害人喝下後，隨即昏迷長達15小時。

被害人醒來後驚見自己躺在床上，全身只穿著內褲，羅男則旁呼呼大睡，儘管她仍暈眩不已，仍打起精神質問羅，羅回答避重就輕，她懷疑自己遭性侵，向警方報案，警方在她體內驗出氯硝西泮，內褲則驗出羅男DNA，認定羅下藥性侵。

台北地院(陳志賢攝)

羅男辯稱，他有在開水中加入催情藥水，是經過對方同意助興，2人嘿咻時還有聊天，沒有性侵。但法官發現，羅男在偵查筆錄中坦承犯下加重強制性交犯行，認為筆錄具有證據能力，不採信羅說詞。

法官因羅男先前曾犯性侵案，被判處3月徒刑、緩刑2年，羅男竟在緩刑期內再犯案，一審以藥劑強制性交罪重判9年。案經上訴，遭高院駁回，羅男仍被判刑9年，全案由最高法院審理中。

被害人日前以她遭羅下藥性侵，身心受創甚鉅，求償150萬元。法院審理時，羅仍否認下藥，沒有性侵，並稱被害人採驗有其他男子DNA，但法官認為羅在偵查中坦承犯行，法院審理時翻供否認，迄今猶拒絕向對方致歉，犯後態度欠佳，判羅男須賠償被害人100萬元精神慰撫金。可上訴。

(中時 )