穿上全套國軍配備的娃娃兵，英挺帥氣又爆萌。（莊哲權攝）

穿上全套國軍配備的娃娃兵，英挺帥氣又爆萌。（莊哲權攝）

穿上全套國軍配備的娃娃兵，英挺帥氣又爆萌。（莊哲權攝）

1群身穿迷彩裝，手持步槍的娃娃兵進擊台東鐵花新聚落，他們1個口令1個動作，進行就地掩護、迫擊砲射擊、打靶、組裝槍枝等軍事訓練，雖然有些小朋友動作不到位，甚至有小兵直接躺在地上嚎啕大哭，但是萌度爆表，路人直呼好可愛。

我現在要出征！呈陽運動行銷在台東舉辦為期兩天的「小兵日記軍事體驗營」，3歲到8歲的小娃娃化身國軍，身上配備從迷彩帽、迷彩衣、手套、臂章到軍靴，一應具全，甚至手持的安全步槍也以近乎真槍的比例仿製，英挺又爆萌，家長拿著手機猛拍，經過的路人也都被融化。

這次的軍事體驗營以行軍為主題，娃娃兵一開始先學拆槍及組槍，接著在草地上演練就地掩護、打靶、迫擊炮射擊，機槍射擊，及趴下、臥射、跪射、俯地挺身等軍事訓練，結訓後還頒發退伍令。

9歲的林晨宇最喜歡射擊、發射大砲，覺得很好玩，以後也想當軍人。在一旁忙著捕捉孩子英姿的媽媽則說，老公是軍人，孩子很羨慕爸爸有軍服，特地來體驗當小小兵，穿上帥氣軍服，更瞭解爸爸的工作。

活動助理教官石傳璽表示，現在多數孩子為獨生子女，在家裡備受寵愛，他告訴小朋友，身旁就是你的弟兄，要互相友愛，也要愛你身邊的每一個人，體驗營中也講求紀律，希望透過軍事體驗，讓孩子學習獨立，及學習融入團體生活。

(中時 )