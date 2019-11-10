台北市長柯文哲（左）今日下午出席台中市為民眾黨提名第四選區立委參選人張渝江競選總部成立茶會。（盧金足攝）

總統大選戰鼓催，對一任總統有沒有什麼期待？台北市長柯文哲10日表示，「不要貪汙就好了！」

台北市長柯文哲今日下午出席台中市為民眾黨提名第四選區立委參選人張渝江競選總部成立茶會，也參觀台中國家歌劇院，很多柯粉一路追隨，高喊「柯市長選2024總統」。

柯文哲在致詞時指出，如果政治實事求是這樣就好了，對台灣政治沒有什麼多偉大要求，「正常就好！」但講起來很傷感情，有人問他「你對一任總統有沒有什麼期待？」他的回答就是「不要貪汙就好了！」

柯文哲說，做為台北市長，對私煙案感觸很深，私煙案在小英總統任內高達2萬1000條，不是只有這次，以前就觸犯好幾次，3年半以來2萬1000條，這些煙要多少人買啊，買的又是國安局和侍衛，如果兩萬多條要牽涉松山機場，搞不好桃園機場還有，海關、調查局和華航倉儲，事發時他就直言，「天啊！我一看就知道完蛋了」

「所以常常要盯上盯下」，柯文哲指出，只要一個國家是正常的，是就是，不是就不是，也沒人說政府不能犯錯，但不要面對問題不去解決。

有人說他老是罵民進黨，柯文哲強調，罵和批評不一樣，他舉例基隆輕軌計畫是有問題的，政府不能說不面對問題硬要做，經費達100億，講出來民進黨那裡錯誤不是罵，大家只要誠懇認真上班就好了，這樣台灣自然會進步，台灣的企業會賺錢。

(中時 )