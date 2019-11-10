新竹市立動物園將於12月28日以全新面貌重新開放，其中市民廣場部分，市長林智堅（右）10日再向中央爭取到5000萬經費。（陳育賢攝）

新竹市立動物園將於12月28日以全新面貌重新開放，其中市民廣場部分，市長林智堅10日再向中央爭取到5000萬經費。（陳育賢攝）

行政院長蘇貞昌10日在新竹市長林智堅的陪同下視察即將在年底重新開幕的新竹市立動物園，蘇貞昌看完園區後，對新竹公園的改造成果十分滿意，強調會大力支持，並當場允諾加碼5000萬施做市民廣場，讓百年新竹公園整體環境更加完善。

林智堅表示，新竹市立動物園有83年歷史，它是所有新竹人共同的記憶，此次再生計畫歷經2年多施工，將於12月28日以全新面貌重新開放，未來的動物園將會是1個沒有籠子的動物園，要讓動物開心生活，並且成為新竹市最重要的生命教育基地。

林智堅說，此次包括動物園在內的新竹公園總經費約6億，中央就補助了高達4億的經費，讓這座城市最重要的百年公園可以改頭換面。

未來，透過新完工的麗池園林、大階梯廣場、北台灣最大的大沙坑公園等，整體環境煥然一新，同時透過友善行人與無障礙步道等，可將過去破碎空間融為一體，並恢復水岸景觀。

林智堅也不忘再向中央爭取經費，他說，新竹公園的市民廣場工程正如火如荼進行中，但還有5000萬工程經費的缺口，希望中央能夠支持，蘇貞昌隨後則宣布加碼補助5000萬，總計將投入2.5億打造全民運動空間「市民廣場」，讓原本的體育場成為開放式、被綠樹包圍的運動場。

立法委員柯建銘則表示，新竹市立動物園是新竹人3代的回憶，林智堅從10年前開始推動動物園復興計畫，如今他做到了，而林智堅前天剛榮獲「亞太區景觀建築傑出人物獎」，因為他是會做事的人、領導會做事的團隊，城市與國家也都會因做事的人而改變。

(中時 )