國民黨總統參選人韓國瑜和總統蔡英文今天都趁周末辦造勢拚人氣！「桃園孫先生」早上10點半則來到台中的忠孝觀光夜市進行民調，結果太出乎意料，若柯文哲參戰下，韓國瑜以61票（74%），大贏蔡英文的17票（21%）。對此結果，網友喊：簡直大屠殺！

「桃園孫先生」今天在YouTube上傳最新的125集直播，早上10點半他來到台中的東興市場進行街頭民調。若在民眾黨柯文哲加入競逐的情況下，韓國瑜以61票（74%），大幅領先蔡英文的17票（21%）、柯文哲的4票（5%）。若柯不出來，會有1票投韓、1票投蔡。

網友說：「互有勝負才是真民調，孫先生讚！」、「昨天晚上大敗，今天早上大勝，真的是世代隔閡嗎？」、「水啦！」、「韓市長在市場超強，在夜市普普，在校園超弱。」、「今年的總統大選應該就是世代戰爭了....。」、「東興市場應該屬於西南區靠近南屯區，台中市舊市區較偏藍，舊縣區較偏綠，韓國瑜要多跑大里太平區，此兩區偏綠人口又多，此兩區若贏，基本上中部就贏了。加油！」

也有網友認為，「會有郭宋配？這樣就很危險了」、有人霸氣回說，「不怕！」有人則建議，「去年輕人多的逢甲夜市，很想知道那兒的民調。」

昨晚「桃園孫先生」到台中的忠孝觀光夜市進行民調，結果太出乎意料，若柯文哲參戰下，蔡英文總統以21票（49%），大幅領先韓國瑜的8票（19%）。與今天早上他到台中的東興市場所進行的街頭民調，韓輾壓蔡，大相逕庭。

(中時電子報)