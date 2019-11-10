由30幾個台灣本土社團及政黨成立的守民主護台灣大聯盟今天集結，力挺總統蔡英文。總統府資政辜寬敏說，台灣歷史上，女性當總統的，蔡英文是第一個，「絕對不能讓她失敗」；時力高雄市議員黃捷也現身力挺蔡總統。

黃捷以「青年代表」身分上台，她說，不能享受民主卻支持威權、走向反民主，要對小英總統有信心，用選票支持本土進步的價值、支持民主自由的力量，守護台灣民主是共同責任，紅色滲透對台灣造成威脅，要堅定拒絕與中國眉來眼去的中共同路人，捍衛民主價值，跟大家一起守護民主，大家都要出來投票，做勇敢的台灣人。

根據《中央社》報導，守民主護台灣大聯盟今天在台北國際會議中心大會堂舉行成立大會。守民主護台灣大聯盟由黃崑虎擔任總召集人，辜寬敏擔任名譽總召集人，集結30幾個台灣本土社團及政黨，超過千人齊聚挺蔡總統連任，包括，總統府秘書長陳菊、全國小英之友會總會長顏志發、高雄市時代力量市議員黃捷、台大研究生協會會長王昱鈞等人都到場。

辜寬敏過去曾說，穿裙子的人不能當總統，他今天拿這句話自嘲；他說，台灣歷史上，女性擔任總統的，蔡英文是第一個，「所以，絕對不能讓她失敗」。

黃崑虎致詞提到，辜寬敏94歲，他自己也88歲，再加上剛剛上台致詞的年輕人，「老中青三代都在這裡」；他說，這次選舉不能因為民調贏就大意，因為國民黨投票率會很高，中國百分之百會介入選舉，這大聯盟的成立就是要呼籲台灣人大團結。

根據《中評網》，這場獨派活動場地在國際會議中心大會堂舉行，位置舒適，總計座位約有3千個，節目開始時約只坐了三分之一，並未坐滿。

(中時電子報)