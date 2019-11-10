外送工作興起，但外送員真的必須注意自身的安全。一名女外送員在臉書上爆料，日前她在晚上送餐時，送到一間個人工作室，一進去後，門突然自動上鎖，她趕緊請客人開門，但對方竟回，要不要留下來住一晚？最後，原PO機警地說，「uber有定位，會有人幫我報警」，這才讓她驚險脫困。

原PO在臉書《靠北ubereats》上發文指出，日前她晚上九點多遇到一位客人要她送餐進辦公室，怎料，一進去後發現是類似個人工作室的地方，且大門竟然還自動上鎖。

原PO當下請客人開門，沒想到，對方竟回，「你這麼辛苦，晚上還在跑單，要不要在這睡一晚再走，裡面有床，我可以多給小費」，原PO聽完馬上告訴對方，「我們Uber都有定位，如果你不放我走，等等就會有人幫我報警了」，這才順利脫困。

原PO將這段驚悚的經驗分享在臉書上，她透露地點是在台北，提醒女性外送員要注意自身安全，而網友也紛紛要她將對方給公布出來，以免以後還有其他人受害，其他人也回應，「這已經是意圖不軌了吧」、「房仲保險業曾發生的命案，外送公司堅持服務到房門口，讓人憂慮」。

女外送員爆料自己遇到的恐怖外送經驗。（摘自臉書《靠北ubereats》）

(中時電子報)