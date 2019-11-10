基隆區漁會10日為感謝辛勤工作的外籍勞工，於八斗子漁港舉辦關懷的園遊會，現場外籍船員紛紛扮裝華麗走秀，並有樂團歌舞表演、一展風采，也規劃多個免費印尼傳統美食與樂團歌舞表演。（吳康瑋攝）

基隆區漁會10日為感謝辛勤工作的外籍勞工，於八斗子漁港舉辦關懷的園遊會，現場外籍船員紛紛扮裝華麗走秀，並有樂團歌舞表演、一展風采，也規劃多個免費印尼傳統美食與樂團歌舞表演。（吳康瑋攝）

基隆區漁會10日為感謝辛勤工作的外籍勞工，於八斗子漁港舉辦關懷的園遊會，現場外籍船員紛紛扮裝華麗走秀，並有樂團歌舞表演、一展風采，也規劃多個免費印尼傳統美食與樂團歌舞表演。漁會指出，外籍船員來自異鄉，常常因文化、語言上的隔閡，加上對台灣的法令不太熟悉，因此特別舉辦關懷活動，讓外籍船員們都可以更瞭解自身權益。

漁業署表示，外籍勞工是填補基層漁業的勞動力缺口，對台灣漁業經濟發展功不可沒的存在，有鑑於漁工因為產業的特性，經常早出晚歸，儀容無法交由專業人士處理而逐漸疏忽且對於自身健康無法即時掌握，漁會在現場更提供免費剪髮服務，讓外籍勞工朋友都可以外表煥然一新、展現清新面貌。

代理署長張致盛也到現場參加外籍船員們的祈禱活動，並與外籍勞工們齊身坐下品嚐船員的家鄉美食，而相談間船員更藉機向他建言指出，過往出海時，護照及貴重物品都沒有地方可擺放，希望政府可以在陸上設置保管櫃，而張致盛也承諾會請漁會尋找安全地點設置，給外籍漁工們更加方便的工作環境。

現場不僅提供簡易醫療諮詢及義剪活動，來參與的外籍船員均可領取一份由漁業署準備的權益宣導小卡、頭巾、香皂等紀念品，以感謝外籍船員們長年為漁業的付出奉獻。穿著華麗的外籍勞工們，紛紛以熱情的身姿走上台，配合著歌聲跳起舞來，為海港帶來另類的風情。

(中時 )