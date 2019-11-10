坐落在美國加州的雷根總統紀念圖書館將迎來新的展品，就是世界第一種匿蹤戰機F-117A夜鷹式(Nighthawk)，洛克希德·馬丁公司已證實，他們已將1架F-117A戰機送往雷根圖書館，以豐富其館藏。

The Drive報導，雷根總統圖書館收藏與雷根總統有關的展品，還包括他所搭乘的空軍一號(波音707總統座機)與陸戰隊1號(VH-3海王式總統直升機)，在今年還將收容1架F-14雄貓戰機(TomCat)，以紀念1981年8月18日的燎原火行動，該役F-14在北非擊落2架利比亞Su-22戰機，是雷根總統任內的「威力展示」之一。除F-14以外，F-117A戰機也是在雷根總統時代值得紀錄的一筆，因為F-117A的服役(1983年)是在雷根總統任內，只是非常秘密，不為外界所知，一直到1991年的沙漠風暴行動對伊拉克作戰，F-117A才與公眾亮相。

雖然F-117A在2008年退役，但是它顯然「退而不休」，仍然三不五時在內達華州美軍空戰演練場看到它的身影，而它的許多科技仍然屬於機密，因此送往雷根圖書館的F-117戰機也必須仔細的處理，從目擊者追蹤的影片來看，從內達華托諾帕試驗場(Tonopah )運出的F-117，整架飛機變成白色的，表明它被剝除了吸收雷達波材料，其他的電子裝備也都會除去，這個過程稱為「非軍事化」。

進行「非軍事化」的F-117戰機。(圖/洛克希德馬丁)

送到雷根圖書館之後，工作人員重新安裝機翼，並安裝了虛擬配件，使參觀者能夠體會飛機的細節，當然還會噴塗上消光黑色油漆，使它看起來很逼真，當然漆料已經不是機密的材料了。

重新噴塗的F-117。(圖/洛克希德馬丁)

送到雷根圖書館的F-117戰機，暱稱為「意外來客號」（Unexpected Guest），它是在1984年進入美國空軍作戰，曾執行78架次戰鬥任務，是所有的F-117中作戰任務最多的，包括1989年在巴拿馬進行的F-117首次戰鬥 。

What about Operation Nighthawk Landing: Skunk Works F-117 Restoration for Reagan Library

雷根圖書館計畫在12月7日展示這架F-117戰機。

(中時電子報)