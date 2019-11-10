國民黨總統參選人韓國瑜10日至基隆傾聽在地青年的想法，現場談到潛艦國造的議題，宋瑋莉現場談及潛艦國造及假議題，爭議而11日她又再發聲明稿指出，自己說的是潛艦產業園區是假議題，並且她認為若是有的話，當然會為基隆市民感到開心。
宋瑋莉澄清指出，自己在韓國瑜與青年座談時，接續青年提問做補充說明，未即時澄清到「潛艦國造」與「潛艦產業園區」兩者的差異，她指出，自己質疑的是蔡適應所提的「潛艦產業園區」落腳基隆，為確實的假議題。宋瑋莉強調，她沒有說過潛艦國造是假議題。
宋瑋莉接著解釋，因為根據國民黨立委詢問台船董事長基隆廠一事，董事長告知是沒有潛艦產業園區、也沒有此項計畫、如此就沒有蔡適應所謂的1萬個工作機會，更沒有4、5間廠商進駐。她並呼籲蔡適應，不要見縫插針，混淆民眾的視聽。她說「10月19日立委蔡適應臉書所提「潛艦產業園區」是假議題」。
蔡適應辦公室則發文回應指出，韓國瑜和宋瑋莉兩人要選總統和立委，還是要認真了解關於國家安全、戰略、國際局勢等等議題，不然信口開河、即興式的發言，人民是不會有好感的。
(中時 )
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