味全龍隊邀請澳職阿德雷德巨人隊來台舉辦交流賽，龍隊教練張泰山穿上前東家阿德雷德隊球衣，包含他在內，巨人隊共敲出4發全壘打，雖開局落後，不過後半段急起直追逆轉戰局，最終以10比6戰勝龍隊，扳回昨日大比分落敗的顏面。

龍隊2局上半靠朱祥麟陽春砲先馳得點，下半局自家打擊教練張泰山，特地穿上阿德雷德巨人隊球衣回味澳職生涯，結果有如神助，對龍隊第二指名年輕投手徐若熙的速球敲出左半邊陽春炮，一棒追平比分，也頓時讓現場陷入瘋狂，43歲張泰山寶刀未老，連主播都說，「真是太不可思議了！」

龍隊先在3局攻2分後，5局上隊長林旺衛也炸裂，一度將比分拉開至5比1領先。不過接下來巨人隊甦醒，5、6兩局各敲3分炮、2分炮，逆轉戰局。

8局下半龍隊派出隨隊練習的前日職好手廖任磊登板，可惜在2人出局後，先投出保送，接著遭敲出2分全壘打，最終澳職巨人隊以10比6戰勝龍隊，獲得勝利。

巨人隊在此戰共敲13支安打，其中包含張泰山在內共4發全壘打，長打火力驚人，攻下10分；而龍隊先發投手徐若熙先發3局，被敲4支安打，僅因一發全壘打失1分。打擊方面朱祥麟、林旺衛各敲1轟，可惜最終不敵巨人隊吞敗。

張泰山今年43歲，在交流賽後以打者身分出賽，雖前一戰披龍隊戰袍，僅打1打席敲出滾替球出局後就退場。今日穿上前東家阿德雷德隊球衣，4打席敲出1發全壘打，雖然後3打席皆為飛球出局，不過已讓現場觀眾熱血沸騰。

(中時電子報)