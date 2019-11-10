方文琳10日率台視八點檔《生生世世》主要演員現身彰化「田中馬拉松」，挑戰人生首度「全馬」。在她登高一呼下，米可白、薛仕凌、方大緯、曾子益、陳文山、吳佳珊、何宜珊等同劇演員皆響應報名，大家身穿黑色印有劇名logo的運動服，邊跑邊為戲宣傳，藝人好友劉至翰及孫淑媚也參與比賽。她透露挑戰全馬不只為了為自己，也是為了已經過世的弟弟而跑！

曾子益、米可白、陳文山、吳佳珊、方文琳、方大緯、何宜珊、薛仕凌一起參加「田中馬拉松」。（台視提供）

原來當初方文琳的弟弟設下了目標「5小時半」完賽，卻來不及完成，方文琳為了完成弟弟遺願，積極投身訓練，最後她成功在5小時30分內完成，當她跑回終點當下，立刻詢問時間是否在目標內，得知成績後立刻大哭，場面感人。

劉至翰、方文琳、方大緯。（台視）

方文琳向來熱愛運動，她透露自己50歲開始接觸跑步，後來迷上馬拉松。當初面臨更年期選擇此項運動，讓自己有排解釋放的空間，借由跑步學習調整呼吸，邊跑還可以邊思考。成為跑者4年時間，她身材維持勻稱和光滑有彈力的肌膚令人稱羨，她也自豪表示：「運動的好處應該可以從我的外表感受出來，且身體檢查時數字都很漂亮，人只要動起來就會有能量帶給身體很大的益處。」

孫淑媚、米可白。（台視提供）

儘管過去一直有跑步習慣，首次的全馬體驗對方文琳來說是全新挑戰，為此她從飲食與作息調整，盡量早睡並多攝取蛋白質，也在粉絲專頁上獲得許多來自慢跑同好分享的寶貴建議。她賽前表示：「不敢想，看當下身體狀況，時間越短當然越好，目標至少在限時6個小時內完賽，如果可以的話也是一種完成。」

該劇女主角米可白則是報名了「健跑組」，不過她卻在前兩天過敏性鼻炎發作，整個人因為吃過敏藥全身軟綿綿無力，她賽前還開玩笑說：「可能跑不動，就怕最後是睡在『田中』的路邊」。她最近兩個月工作結束後都會花上40分鐘走路回家當訓練，米可白笑說：「很緊張，之前跑3公里腰酸背痛回家躺了4個小時無法起身，身體感覺被炸過。我大腿的肌耐力不夠無法一直跑，頂多4公里腳就舉不起來。但我發現自己『走』完全程沒有問題！」方文琳開心表示：「發現大家因為報名馬拉松開始訓練體能，並設立一個目標並激勵自己去完成它，這是很好的事」。

方文琳首次全馬抵達終點。（台視）

米可白參加健跑組也完賽。（台視）

米可白參加健跑組也完賽。（台視）

(中時 )