台北市長柯文哲（左1）今天到台中助選時，再度炮打近來頻放利多的民進黨，抨擊「對這種大灑幣政治我是非常有意見」。（盧金足攝）

很多民眾與台北市長柯文哲自拍。（盧金足攝）

民眾黨提名第四選區立委參選人張渝江畢業於台中一中，曾任台中一中校長的台北市副市長蔡炳坤（左）特地到場加油。（盧金足攝）

民進黨政府近來頻放大利多，台北市長柯文哲10日到台中市輔選時直言，「對這種大灑幣政治我是非常有意見」，他以印花稅喊卡指出，台北市一下子被拿掉49億的稅，行政院長蘇貞昌雖稱「我們中央會補給你」，但他很清楚中央政府總預算都已經送進立法院，現在拿掉印花稅，財政缺口怎麼解決，明年中央補給台北市49億，但後年、大後年呢？

柯文哲10日到台中市為民眾黨提名第四選區立委參選人張渝江站台輔選，也參觀由日本建築師伊東豊雄設計的世界第九大地標建築「台中國家歌劇院」，與柯粉合影、簽名，張渝江畢業於台中一中，曾任台中一中校長的台北市副市長蔡炳坤也特地到場加油。

柯文哲表示，國家和政治正常就好，平常心，30年前台灣是亞洲四小龍之一，那在這20幾年下來，很清楚台灣幾乎快被踢出亞洲四小龍，到底中間發生了什麼事？

他說，當台北市長還債還了570億元，其實這幾年來台北市府沒有負債，很多人在講你是怎麼還債還570億，藍綠兩黨對這有各種不同的攻擊，有人說作賬，如果作賬可以還債，歡迎藍綠兩黨來查核作證，台北市府有很嚴格的財政紀律管控，我們很認真的做事，按步就班。

柯文哲表示，台灣大部分的企業還是賺錢，台灣企業如果沒有賺錢這國家早就完蛋了，只要把政府當作企業這樣很誠懇的去經營，大概95％會成功，政府不可能百分之百不會做錯事情，有時候還是會。

最近印花稅取消，各縣市稅收受影響，柯文哲強調，簡政輕稅是政治的原則，要拿掉印花稅他也不反對，只是中央要講清楚，拿掉以後你的替代財源是什麼？台北市一下子被拿掉49億的稅，那當然行政院長蘇貞昌說，我們中央會補給你，可是我很清楚中央政府總預算都已經送進立法院，現在拿掉印花稅，財政缺口怎麼解決。

「不可能一下子天上掉下來」，他以台北市來講，中央補給台北市49億，但後年、大後年呢？慢慢的要實事求是，政府只要做一件事，對的要做，很務實的去做，所以對這種大灑幣政治我是非常有意見。

(中時 )