台北同工送上大幅寫滿字跡的國旗給韓國瑜，誠心祝福韓效仿關羽能夠成就一番大事。（林雅惠攝）

台北同工送上大幅寫滿字跡的國旗給韓國瑜，誠心祝福韓效仿關羽能夠成就一番大事。（林雅惠攝）

高雄大使命教會今天下午舉辦「歡慶基督耶穌做王」提前歡慶耶誕節祈福活動，邀請市長韓國瑜出席，國內外30多名牧師，現場將近500名弟兄姊妹一起為韓禱告及抹油祝福，希望他成為一名好領導者，帶領國家走向更康莊道路。

三名牧師並以神的話，聖經33篇第12節：「以耶和華為神的，那國是有福的！他所揀選為自己產業的，那民是有福的！ 」，期許韓國瑜成為一名好的國家領導人。

台北同工並送上二面大幅寫滿字跡的國旗，象徵庶民總統這段時間的辛苦，誠心祝福韓國瑜效仿關羽能夠成就一番大事，將來帶領國人走向更美好的生活。

大會副主席王慕飛牧師說，「我們不單是為韓市長祝福，我們也為蔡英文總統祝福，我們沒有分藍綠立場，只求上帝親自揀選一位合祂心意的人，來帶領國家走未來的路」。

王慕飛牧師表示，不可否認，台灣人民現在過得很苦，政府很多的政策不得民心，人民生活在水深火熱中，所以才會有庶民總統韓國瑜的崛起，很多政策失德失民，所以韓市長今天能夠出來，「我們誠心的祝福他，但是我們不分藍綠，我們就是為韓市長祝福，也為我們國家未來新的總統禱告」，仰望上帝，上帝是最了解台灣，上帝會親自揀選合祂心意的人來擔任台灣未來四年的總統，現場不少弟兄姊妹高喊韓國瑜「凍蒜」！

韓國瑜說，來到神的殿堂，他心中充滿著溫馨及短暫的沉澱以及洗滌，離開教會外面紛紛擾擾，很感謝牧師邀請他來，讓他的心靈能夠暫時休憩，跟兄弟姊妹齊聚一堂，他的內心此時此刻是祥和與寧靜的，希望神保佑大家及保佑台灣社會，最後大家一同歡唱中華民國頌，祝福台灣越來越好。

(中時 )