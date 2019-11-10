陸為穩定豬肉價格 各地發放補貼累計近240億 19:052019/11/10 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 為穩定豬肉價格，大陸各地發放補貼累計近240億元。（取自網易） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受非洲豬瘟疫情影響，大陸今年豬肉價格的上漲明顯，如今豬肉價格趨於穩定，各界多措並舉、全力穩定生豬供應。國家發展改革委指出，今年以來，各地已累計發放價格臨時補貼55.1億元（人民幣，下同，約239.6億元新台幣），惠及困難民眾達2.22億人次，相當程度緩解食品價格上漲，對困難民眾基本生活產生的影響。 另據大陸海關總署數據顯示，今年前三季大陸進口豬肉132.6萬噸，增加43.6％；進口牛肉113.2萬噸，增加53.4％，兩者均達到相對較高的水準。 (旺報 ) #價格 #豬肉 #今年 #大陸 #穩定 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸人行：大陸數位貨幣將進入戰國時代 14:592019/11/06 財經 數位鐵幕 04:092019/11/07 論壇廣場 大陸豬肉進口 料在2022年觸頂 11:172019/11/07 財經 中金：大陸2021年或下調豬肉佔CPI權重 11:362019/11/07 財經 讓台灣體會中國人的驕傲感 04:092019/11/08 論壇廣場 劉鶴：大陸經濟多重挑戰、穩中向好 10:412019/11/08 兩岸 豬肉帶動 陸消費者物價指數大漲 17:422019/11/09 財經 侯友宜輔選 與柯志恩PK切豬肉 19:212019/11/09 政治 台商重新定位 首要探討內需市場 04:092019/11/10 焦點新聞 世界鐵人三項冠軍伊登領跑田中馬 盼明年參加台灣賽事 09:302019/11/10 生活 兩岸熱門新聞 港民今發起示威 美心皇宮酒樓遭砸毀 - 兩岸 人幣匯率飆 全線重回6時代 - 焦點新聞 - 旺報 陸為穩定豬肉價格 各地發放補貼累計近240億 - 兩岸 - 旺報 陸前首富之子 禁搭老爸私人飛機 - 兩岸要聞 - 中國時報 人大常委：23條立法未完成使港獨加劇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。