受非洲豬瘟疫情影響，大陸今年豬肉價格的上漲明顯，如今豬肉價格趨於穩定，各界多措並舉、全力穩定生豬供應。國家發展改革委指出，今年以來，各地已累計發放價格臨時補貼55.1億元（人民幣，下同，約239.6億元新台幣），惠及困難民眾達2.22億人次，相當程度緩解食品價格上漲，對困難民眾基本生活產生的影響。

另據大陸海關總署數據顯示，今年前三季大陸進口豬肉132.6萬噸，增加43.6％；進口牛肉113.2萬噸，增加53.4％，兩者均達到相對較高的水準。

(旺報 )