立委余天夫人李亞萍出任新北市小英姐妹會總會長，蔡英文總統到場授證。（譚宇哲攝）

立委余天夫人李亞萍出任新北市小英姐妹會總會長，蔡英文總統到場授證。（譚宇哲攝）

蔡英文總統10日出席新北市小英姊妹會成立大會，幫民進黨立委參選人呂孫綾助選時，不小心脫口而出講成呂秀蓮，讓他自己摸摸頭說最近行程太多，有點累了。（鄧博仁攝）

蔡英文總統（左）10日出席新北市小英姊妹會成立大會，立委余天夫人李亞萍出任總會長，蔡英文總統到場授證，現場「凍蒜」聲不斷，李亞萍（右）致詞時提到女兒余苑綺產後確診直腸癌，忍不住潸然淚下，在台上頻頻拭淚。（鄧博仁攝）

2020總統大選倒數60天，蔡英文總統近日連跑10天行程，似乎身心疲憊，今天下午出席新北市小英姐妹會成立大會時，介紹到黨籍立委呂孫綾時，卻口誤說成「呂秀綾（蓮）」，蔡英文雖然即時更正，主持人也連忙緩頰喊「總統加油」，仍讓台上台下一時充滿尷尬感。

新北市小英姐妹會今天下午在三重厚德體操活動中心舉辦成立大會，由立委余天夫人李亞萍出任總會長，蔡英文總統到場授證，總統府祕書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、2020蔡英文總統連任新北市競總主委余天、總幹事吳秉叡等輔選要角都出席祝賀，多名新北市立委參選人也到場，現場「凍蒜」聲不斷。

蔡英文表示，選舉剩下60天，女性參與是選舉裡面的重要力量，希望能把每一張票都掌握，每一個人都說服，讓總統當選、國會過半，直言小英姐妹會就是守護台灣民主真正的力量。

蔡英文也細數任內政績，包括第二季、三季經濟成長率居四小龍第一，第四季、全年也估計會是第一，以及上任後長照及0到6歲小朋友照顧預算都增加、實施減稅等，更宣稱連任後，要在2024年讓7成小朋友可以上準公共化幼兒園及公托，讓年輕人要敢生敢養。

在介紹各選區立委參選人時，蔡英文口誤將呂孫綾稱為「呂秀綾（蓮）」，讓呂瞬間三條線，蔡英文雖然即時更正，一旁主持人也緩頰，但仍造成不小尷尬，蔡英文則解釋，因為自己連跑了十天行程很累，自嘲化解尷尬。

民進黨主席卓榮泰則要選民思考，「如果選個總統起來」把新住民比作雞，你怎麼去教小孩子、不知道7200萬的錢永遠搞不清楚，說民進黨是匈奴更是一派胡言，怎麼教小孩子？強調，絕不能選個講話不夠水準、格局不夠、一天到晚胡言亂語、整天醉茫茫親像稻草人的總統。

(中時 )