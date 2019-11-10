內政部移民署於10日舉辦東部新住民座談會，吸引多達150多位新住民參與，讓政府得知新住民最真切的心聲。（王昱凱攝）

內政部移民署10日於花蓮舉辦新住民座談會，吸引花、東約150多位新住民齊聚一堂。內政部次長陳宗彥表示，縣內新住民高達7千8百多人，可謂花蓮第14鄉鎮，台灣本為移民社會，座談聽取第7代台灣人聲音，爭取更多權利。遠嫁來台的陶氏桂也分享心路歷程，鼓勵姐妹加油。

陳宗彥表示，政府近年針對新住民相關法規與政策不斷放寬，為的就是照顧遠嫁來台的新住民，在照顧權與親權方面下足苦心，讓婦女朋友們不用再面臨不公平的對待，導致喪失小朋友的照顧權。

陶氏桂提到，為克服語言障礙，打從9年前來台，就從國小補校讀起，一路向上取得高中學歷，說得一口流利中文，回首過往辛辣的新住民生活點滴，如今越來越認同這一片土地，真正的成為深愛這片土地的台灣媳婦。

陶氏桂說，當初苦讀，一方面是生活所迫，一方便則是受到孩子誕生的驅使，讓她在學習上幾乎到了拼命的程度，秉持著為母則強的精神，陶氏貴直說：「有何困難呢？」，但隨著孩子日益成長，卻也面臨了許多姊妹面對的困境。

孩子的逃避心裡，是捶打每一位新住民母親的重擊。陶氏桂說，很多孩子絕口不提母親國家的事，深怕被同儕排擠，但這對如此耕耘於台灣文化的他們而言，卻是心碎的對待。必須讓孩子知道母親的國家與文化，這樣的念頭不斷在她腦中迴盪。

「越南故事屋 洄瀾小站」在陶氏桂自家民宿中開辦，引進東南亞語言繪本與故事，搭配文化局今年度「越南語教學計畫」，讓更多姊妹教孩子說母語，認識母親國家，也成為多元國際下，新住民孩子的特別資產。

(中時 )