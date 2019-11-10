2019年福州中國羽球公開賽男單冠軍賽看世界前二高手過招，世界排名第2的周天成挑戰世界球王桃田賢斗，經過3局大戰，小天15比21、21比17、18比21飲恨，桃田則是收下個人本季第10冠，追平馬來西亞名將李宗偉於2010年球季締造的單季最多冠軍數紀錄。

這場頂尖對決桃田賢斗和周天成拚出不少好球，前兩局雙方各下一城，第3局一開始桃田打出5比0攻勢，周天成隨後連趕3分縮小差距，且兩度追到只落後1分，該局尾聲甚至3度逼平球王，不過桃田關鍵時刻連搶3分率先出現3個冠軍點，最後1分周天成回球掛網，吞下雙方交手7連敗，生涯對上桃田的戰績為2勝11敗。

今天面對桃田之前，周天成在今年福州羽球公開賽前4戰，包括第一輪重挫同胞王子維，都是直落二勝出，可惜最後一關遇到難以撼動的「大魔王」，周天成力戰3局、83分鐘仍無法帶走個人本季第4冠。

稍早兩場雙打決賽，女雙大會第2種子、日本組合福島由紀/廣田彩花21比17、21比15擊敗韓國及第5種子李紹希/申昇瓚，混雙則是「大陸內戰」，第2種子王懿律/黃東萍21比14、21比13重挫第1種子鄭思維/黃雅瓊。

(中時電子報)