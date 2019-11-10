行政院長蘇貞昌（右四）10日南下新竹市為黨籍立委參選人鄭宏輝（左四）拉抬聲勢。（陳育賢攝）

行政院長蘇貞昌10日南下新竹市為黨籍立委參選人鄭宏輝拉抬聲勢，他下午先到競選總部為鄭宏輝助攻選情，隨後再至神奇遊樂園參與親子活動和民眾同樂，蘇貞昌大力推薦鄭宏輝是會做事的好人才，也是新竹市歷練最多、經歷最完整的立法委員選人。

蘇貞昌表示，認識鄭宏輝已經20幾年，而宏輝在1990年代總召柯建銘首次當選立委時，就跟著他一起進入立法院服務，之後又連任好幾屆市議員，有很豐富的中央與地方的歷練，是會做事的好人才，也是新竹市歷練最夠、最完整的立法委員候選人。

他說，鄭宏輝將青春歲月都獻給新竹市，沒有人比他還了解新竹市，對於執行效率也給予高度肯定，他呼籲民眾用選票選對人，選會做事、能改變新竹市的立委，期待鄭宏輝與市長林智堅共同攜手打拚、建設新竹市。

鄭宏輝則表示，對於公共政策的理念，在規畫時需要遠見、決策時需要魄力、執行時需要效率，未來前進國會，將秉持蘇貞昌會做事的理念，爭取更多地方建設與經費，他並提出3道金牌政見「下水道、通學步道、人行步道」打造人本城市，也要和林智堅一起合作，共同努力，共同打拼，讓新竹市民的生活更幸福。

連續假期兩天，鄭宏輝都在師傅立委柯建銘、同門師兄弟市長林智堅的陪同下舉辦造勢大會與親子同樂會，昨天有前行政院長賴清德加持的「百工百業做伙相挺鄭宏輝」大會，今天則有行政院長蘇貞昌力挺，連續兩天有先後兩任行政院長到場拉抬聲勢，顯示鄭宏輝在政壇的好人緣，集結許多政壇大咖背書，做事的人挺做事的人，引來眾多支持者的響應。

(中時 )