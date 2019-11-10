颱風季每每傳出電線桿纜線受強吹落、電桿折斷，導致停電甚至危及民眾安全事件，高市府工務局對此持續推動纜線、孔蓋下地工程，與路平工作並聯進行，打造乾淨整潔的市容及安全的居住環境。

工務局指出，這次議會質詢，不分政黨對於「纜線下地」的議題都很關心。局長吳明昌表示，纜線地下化最困難挑戰在於協調設置變電箱與用戶引上管位置，目前優先推動電纜下地的地區，以新開闢道路、台電公司已公告但仍未下地之道路、變電箱位置已協調完成路段、公園改建、可放置變電箱的道路沿線等處。清除雜亂纜線附掛，不但能整頓市容，更能避免颱風侵襲、造成纜線脫落或電桿折斷，保障民眾的安全。

截至10月底，工務局已順利完成路竹高7線拓寬工程、阿蓮仁愛路、林園公12拓寬工程及小港區松金一巷等23個路段、共19.85公里的纜線下地效益，同時拔除532支電桿，下地路段範圍廣達16個行政區。

工務局2020年將更積極與台電公司合作，將鼓山區登山街、麗雄街一帶推動纜線下地工程，範圍東自臨海一路起、西至鼓波街、南到臨海西路，北至登山街，下地範圍全長約800公尺，將能解決當地社區道路狹小、電桿鄰近房舍，不時會碰擊電線、造成斷電的危害及困擾，台電預計明年底將完成電線桿拆除工程，將能提升當地整體觀光形象。

至於路平工作，工務局今年度已完成道路刨鋪321條，面積達256萬平方公尺，孔蓋下地7,197座、齊平3,682座，有效改善市區的道路品質。

(中時 )