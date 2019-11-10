教育部今天表示，將以5年50億元推動大專校院宿舍提升計畫，其中約20億元用在「校外弱勢學生租金補貼」，弱勢生在校外租屋，每人每月補貼1200元至1800元；同時，補助學校租用校外大型民宅興辦學生社會住宅，減輕他們的資金壓力。

教育部表示，5年（108至112年）50億元大專校院宿舍提升計畫，預計減輕13萬人次弱勢生的校外租屋負擔、增加校內外宿舍3萬床及整修既有宿舍品質6.4萬床。

教育部將透過四支箭來達成目標，第一箭「校外弱勢學生租金補貼」(預計投入20億元）：針對家戶所得70萬元以下及(中)低收入戶的弱勢學生校外租屋租金進行補貼，並考量就讀學校所在地區租金水準的不同，每人每月補貼1200至1800元。

第二箭「校外興辦學生社會住宅空床補助」(預計投入1億元)：教育部將引導校內宿舍較為不足的大學，積極租用校外大型民宅，針對出租率達一定比率以上的學校，每年補助最高10％臨時空床所產生宿費收入短少之金額的一半；同時房東出租給大學作為學生宿舍，即能享有住宅法有關社會住宅的相關稅賦優惠，提高配合意願。

第三箭「校內宿舍建築貸款利息補助」(預計投入2億元)：教育部補助改（新）建宿舍時工程經費貸款利息，包括校舍改為宿舍者，最高補助100％貸款額度之利息；新建宿舍者，則最高補助50％貸款額度之利息。

第四箭「校內宿舍規畫設計整改善補助」(預計投入27億元)：教育部鼓勵學校聘請專家學者來協助宿舍的設計及施工，補助項目包括提升宿舍基本設施及公共空間，整修宿舍每床補助最高4萬元，校舍改為宿舍每床補助最高8萬元。

教育部表示，5年50億元宿舍提升計畫，歡迎各大專院校踴躍提案申請，將採隨到隨審方式協助各校即時開辦，以打造年輕世代宿舍新環境。

(中時 )