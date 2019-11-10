川寶寶飛船在「遇刺」前，原本在公園待命，準備參加抗議活動。(美聯社)

美國總統川普周六前往阿拉巴馬州，欣賞阿拉巴馬大學與路易斯安那州立大學兩支大學美式足球勁旅的對決。有川普的地方就有人抗議，在許多抗議場合都曾搶盡風頭的川普北鼻飛船，這回也來共襄盛舉。沒想到穿著尿布的川北鼻飛船一露臉，卻挑動一名男子的憤怒神經，直接捅了飛船一刀，飛船頓時消風變成蛋黃哥。

這個高6.1公尺，頂著一頭半屏山金髮，一臉中二相，呲牙咧嘴、拿著手機（隨時準備發推文）、穿尿布的特大號嬰兒飛船，去年夏天以來跟著川普在全世界各地走透透，先後在倫敦、巴黎和愛爾蘭甚至阿根廷亮相。去年7月川普初訪倫敦，接受英國《太陽報》訪問時坦言，這個充氣飛船讓他有點受傷，稱這代表倫敦人不歡迎他。

抗議團體在承租川北鼻飛船後，把它安置在臨近的公園，還有路人很高興和它玩自拍。不過突然有一名持刀男子衝上來，在飛船的背後捅了一刀，劃出一道2.4公尺長的裂縫，男子馬上被警方帶走，川北鼻則從張牙舞爪的屁孩，頓時消風變成平躺地上的蛋黃哥。抗議活動主辦單位說，飛船今年在倫敦也曾被人拿刀砍過，不過川北鼻毫髮無傷，「怒成這樣真是罕見。」

(中時電子報)