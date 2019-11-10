動畫電影《重甲機神：神降臨》描述台灣人在世界末日之際，如何拯救世界。(威視提供／王寶兒台北傳真)

《重甲機神：神降臨》以台灣東北角地下的海底都市為故事發生地。(威視提供／王寶兒台北傳真)

導演黃瀛洲(圖右)與導演紀敦智(圖左)相識於大學的演講活動，喜好動畫、同樣熱愛動漫的紀敦智當時仍是大學生，深受黃瀛洲所帶來的課程吸引，促成多年後的合作因緣。(王寶兒攝)

踩著藍白拖的天才博士、喊著「蚵仔煎」當必殺技的熱血男孩、絕不在料理加香菜的日本少年。動畫電影《重甲機神：神降臨》以種種「台味」設定，及「接地氣」的口白，成功吸引目光，也創造了話題。負責劇情編排的導演黃瀛洲表示，在觀眾眼中的「台味」設定，其實並非刻意打造，而是在台生活的真實流露。

黃瀛洲分享，像是在片中，主角配音會使用多語混雜，也是為了忠實呈現台灣人的生活樣貌，「台灣人很妙，會說中文、台語、英語，甚至你講一些日文單詞，大家多半還是聽得懂的。雖然這是一個科幻故事，但我還是想要傳達台灣的生活感，如果你只是用純中文、純台語，那是沒辦法表現的。」

《重甲機神：神降臨》以未來世界為背景，一位科學博士在台灣東北角深處，興建了海底都市，其手下雷鳴海則是一位熱血男孩，遵循博士吩咐，鎮日在海底採取礦物。然而卻在某日，全世界的先進國家都遭受了不知名攻擊，僅剩海底都市倖存，在瀕臨末日的情況下，雷鳴海與博士的團隊以巨型機器人「重甲機神」挽救了世界。

其中，雷鳴海與分別來自廈門、日本、美國的三位主角互動，也值得玩味。黃瀛洲表示，「來自廈門的女主角天音，與來自台灣的雷鳴海，一見面就容易拌嘴，但卻是關係非常親密的一對；因為『台日友好』，所以來自日本的學長朝永航一郎則與雷鳴海是最為要好的朋友；至於來自美國的艾瑞克，也就像是現實中的美國一般，可靠但卻又神秘，雖然嘴上說和你是同一陣營，卻又搞不清楚他到底在想甚麼。」

而這也是台灣少數以「機械人」、「末日」為題所創作的科幻電影，且是以動畫形式製作，在劇情、動畫技術上，不免與多國經典作品做比較。負責影像技術方面的導演紀敦智表示，《重甲機神：神降臨》是台灣故事，採日系畫風，在技術上不若日本動畫般精緻，坦言未來希望能再著重技術提升，「我們的作品不盡完美，但希望在未來成為台灣動畫的低標，能夠有更多好的作品出現。」

黃瀛洲表示，過去圍繞此主題的常見作品多為歐美觀點，希望能藉此創立獨特的「亞洲視角」，試著發想一個「台灣拯救世界」的奇景，「小時候有個課文，叫做《壓不扁的玫瑰花》，我覺得台灣人生活在一個很奇妙的邊緣，似乎總是危機重重，卻又特別樂天，我由衷的希望台灣人能夠從我們的作品中，回頭去愛台灣，也像壓不扁的玫瑰花一樣堅韌，樂觀而勇敢的活下去。」

《重甲機神：神降臨》現於全台戲院熱映中。

(中時 )