新加坡大選將屆，新加坡執政黨人民行動黨今天舉行黨大會，總理李顯龍在大會中強調，這屆大選將是一場硬仗，攸關新加坡的未來發展，絕不是辦家家酒。

由於這將是大選前的最後一次大會，並釋放出大選將在不久後舉行的明確訊號。李顯龍表示，這屆大選攸關新加坡的未來，將是一場硬仗，絕不是辦家家酒。

他指出，新加坡人團結與否是外交政策的第一道防線，其他國家也將關注這場選舉。

李顯龍認為，處理對外關係需要一個有能力的政府與領導人，能夠化解雙邊問題，並獲得人民的支持。

根據新加坡媒體「聯合早報」報導，李顯龍在大會中除提及新加坡與中國、美國及馬來西亞等國關係外，也對香港議題表示，香港年輕人的焦慮與悲觀，和社會與經濟有關。

另外，在台灣方面，李顯龍指出，台灣局勢相對和平，但人民仍然悲觀。最近的一項調查發現許多年輕人不再相信只要努力就能獲得成功。

他認為，大多數台灣人覺得他們的生活更糟了，那種愛拚才會贏的精神正在削弱。

新加坡上屆大選於2015年舉行，這屆大選最遲將於2021年4月舉行，普遍預期選舉可能提前，朝野政黨均積極備戰，爭取選民支持。

(中央社)