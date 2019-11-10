《重甲機神：神降臨》的發想，來自兩位物理教授的天馬行空。(威視提供／王寶兒台北傳真)

導演黃瀛洲(圖右)與導演紀敦智(圖左)相識於大學的演講活動，喜好動畫、同樣熱愛動漫的紀敦智當時仍是大學生，深受黃瀛洲所帶來的課程吸引，促成多年後的合作因緣。(王寶兒攝)

二十餘年前，幾位熱愛動漫、自稱「阿宅」的人聚集在一間小小的咖啡廳，懷著對動漫的熱情，創立了動漫評論團體「傻呼嚕同盟」，這當中的成員來自五湖四海，有地質學碩士、有物理系教授、也有商管學的專家，他們不間斷的聚會、聊天，天馬行空的幻想，竟也意外的促成了電影《重甲機神：神降臨》的誕生。

傻呼嚕同盟召集人、導演黃瀛洲透露，在BBS興盛的年代，在美留學念書的他從動漫版上認識了幾位動漫愛好者，「回台後約了見面，大家都非常聊得來，便讓這個團體慢慢成形。」至今也陸續出版多本動漫評論書籍，更曾以《漫漫畫人間》獲得金鼎獎的肯定，多年也至多所大學演講，教授動漫學。負責動畫技術的導演紀敦智，也是在大學期間認識了黃瀛洲，促成了日後的緣分。

黃瀛洲笑稱，電影的誕生完全是出自兩位「阿宅」的幻想，「我們同盟的兩位核心成員，施奇廷與許經夌分別在東海大學、中原大學任職物理系教授，在十幾年前一起參加當年度物理學會，台上在報告購買了甚麼貴重儀器，他們兩個阿宅竟然在台下討論『如果把這些機械拚在一起，就可以攻打外星人了。』真是有趣，但我們同盟成員討論過後，都覺得是一個不錯的點子，可以發展成一個劇本。」

而施奇廷與許經夌也因此「跨行」嘗試，擔任《重甲機神：神降臨》編劇，在片中埋了許多科學小知識，如機器人重甲機神的名稱叫做「霸律皇」，英文為「Baryon」，即為物理學上的「重子」，由三種夸克組合而成的重子，也暗示了機器人在未來會有三位駕駛。

時隔十餘年的構想，在今日終於發酵。黃瀛洲靦腆的說，「你也知道，阿宅的執行力很弱，這個想法我們擱置了好久，花了六年時間思考，六年時間製作，不知不覺到現在才完成。」而《重甲機神：神降臨》首次亮相則是在去年的台中動畫影展，映後針對技術、劇情的評價不一，劇組則在沉澱一年後，歷經多次修改、調整，在戲院正式上映，希望能扳回一城。

黃瀛洲坦言，「與許多一流神作比，我們當然不完美，第一次的嘗試更是無法與之相提並論，這算是我們的出道作，能夠被觀眾拿來與其他神作比，我們也誠惶誠恐，雖然進步的幅度與速度不如大家預期，但我們仍會繼續嘗試，希望能夠達到每個人的標準。」

(中時 )