住在南部地區一名男子，因為女友閨密與男友分手心情不好，於是相約到KTV為她解悶，由於情殤女心情鬱悶，不知不覺多喝了幾杯黃湯下肚，這名男子竟然起了邪念，背著女友到閨密住處，見喝醉的女友閨密僅穿著一件小褲褲，竟然霸王硬上弓，遭性侵女孩醒來怒不可支，報警處理。

檢警調查，由於被害女子剛與男友分手，與好姊妹、及其男友在KTV唱歌時，實在沒心情「歡唱」，只能將一杯又一杯的苦酒往肚裡吞，沒多久就癱醉在包箱內，她的閨密見她已經不行了，於是和男友先將她送回住處休息。

由於閨密與男友離開後，男子發現他的手鍊等遺留在閨密住處，於是支開女友，單獨前往女友的閨密住處，進屋後發現喝得爛醉的女子，穿了上衣和小內褲趴在客廳嘔吐，男子見狀色欲薰心，抱起女子回臥房，強脫胸罩和內褲霸王硬上弓，吃了女友的閨密。

女子清醒後，發現閨密的男友竟然睡在身旁，自己全身赤裸，她馬上知道發生什麼事，氣得打電話告訴閨密，該男子的女友也無法原諒他趁人之危硬上了閨密的行為，於是陪著閨密一起上警局報案，控告男友性侵她的好姊妹。

地院審理時被告坦承對女友的閨密「不禮貌」，也已經和對方以20萬元和解，法官依乘機性交罪判處1年10個月有期徒刑，緩刑4年，期間應接受法治教育5場，付保護管束，全案可上訴。

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(中時電子報)