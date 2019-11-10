第二屆上海進博會累計意向成交711.3億美元 19:052019/11/10 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 第二屆中國國際進口博覽會場館。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第二屆中國國際進口博覽會10日圓滿落幕，中國國際進口博覽局副局長孫成海指出，按一年計，第二屆進博會累計意向成交711.3億美元，較首屆成長23％；截至目前，已有超過230家企業簽約報名第三屆企業展，當中全球500強、龍頭企業逾80家。 本屆進博會共有181個國家、地區及國際組織共襄盛舉，3800餘家企業參加企業展，逾50萬名境內外專業採購商洽談採購，當中包括超過7000位的境外採購商，遠遠勝過首屆。截至10日中午12時，累計進場突破91萬人次。 (旺報 ) #企業 #國際 #進口 #採購商 #10 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸民企夾縫中求生存 04:102019/11/06 論壇廣場 國小主任批韓沒做事 高巿教育局要求寫心得 23:092019/11/06 政治 聯強10月營收295億元 年減8％ 15:522019/11/07 財經 江永昌競總10日成立 小英相挺拚勝選 21:332019/11/07 政治 《通信網路》前3季賺贏去年，智易躍上90大關 11:422019/11/08 財經 椪柑酸甜滋味無法擋 嘉義竹崎辦展售 17:342019/11/09 生活 氣旋布爾布爾進逼 孟加拉疏散10萬人 21:322019/11/09 國際 清晨冷颼颼！新竹峨嵋最冷11.7度 中南部日夜溫差10-12度 06:242019/11/10 生活 與李佳芬破冰握手 馬英九：這有什麼稀奇？ 12:202019/11/10 政治 除去光棍！花蓮雙11筷子節 千碗特製魯肉飯口碑試賣 17:372019/11/10 生活 兩岸熱門新聞 港民今發起示威 美心皇宮酒樓遭砸毀 - 兩岸 人幣匯率飆 全線重回6時代 - 焦點新聞 - 旺報 陸為穩定豬肉價格 各地發放補貼累計近240億 - 兩岸 - 旺報 陸前首富之子 禁搭老爸私人飛機 - 兩岸要聞 - 中國時報 人大常委：23條立法未完成使港獨加劇 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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