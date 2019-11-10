第二屆中國國際進口博覽會10日圓滿落幕，中國國際進口博覽局副局長孫成海指出，按一年計，第二屆進博會累計意向成交711.3億美元，較首屆成長23％；截至目前，已有超過230家企業簽約報名第三屆企業展，當中全球500強、龍頭企業逾80家。

本屆進博會共有181個國家、地區及國際組織共襄盛舉，3800餘家企業參加企業展，逾50萬名境內外專業採購商洽談採購，當中包括超過7000位的境外採購商，遠遠勝過首屆。截至10日中午12時，累計進場突破91萬人次。

(旺報 )

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