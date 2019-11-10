深圳市農產品集團與鑫榮懋集團，透過高雄市上捷國際貿易公司採購高雄農產今天出貨4個貨櫃。（林雅惠攝）

揮別夏日雨季障礙，高雄市農產外銷迎接冬季貿易旺季，五大高雄明星水果布局國際市場與持續出貨，超級明星六龜「蜜風鈴」蓮霧超搶手，高雄市政府農業局宣示積極協助農民團體媒合國外買家及通路，並與各國際貿易簽約廠商溝通，努力落實國際訂單。

高雄市政府農業局表示，高雄市冬季外銷主力貿易果品有鳳梨、番石榴、香蕉、蜜棗、蓮霧，農業局長吳芳銘說，加拿大市場主力是番石榴，外銷量持續成長，農業局已邀集有意願芭樂輸美打市場的貿易商與合作社完成研商討論，將輔導農民團體優先建置符合美國規格的包裝廠及輔導外銷供果園，期望能讓高雄的番石榴再下一城。

高雄市蜜棗布局加拿大市場的另一亮點，是超級星新雪麗蜜棗，另對於日本市場則透過東京食品展持續拓銷加強高雄香蕉拓銷，高雄水蓮也成功打入日本市場形成話題。

中國大陸與香港市場是台灣最大的貿易出口市場，高雄生產的鳳梨，透過今年的貿易訂單成功在沃爾瑪超市集團的上海、北京與深圳門店上架展售獲得佳績；六龜的蜜風鈴蓮霧，在大陸市場是非常搶手的水果禮品。

吳芳銘表示，持續深耕與擴大大陸市場，讓高雄市今年鳳梨、蓮霧外銷往大陸市場皆創下高成長紀錄；深圳市農產品集團與鑫榮懋集團，透過高雄市上捷國際貿易公司採購今天出貨4個貨櫃，載運高雄蓮霧800箱、芭樂400箱、鳳梨600箱、楊桃100箱與台東釋迦1000箱，預備啟運往深圳地區大型市場。

(中時 )