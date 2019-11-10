好米收冬祭客家庄飯桶王大賽，昨在台東市舉行初賽。（莊哲權攝）

好米收冬祭客家庄飯桶王大賽，昨在台東市舉行初賽。（莊哲權攝）

2019客庄12大節慶「台東好米收冬祭」昨天在客家學堂辦理「厚食當好第二屆愛吃飯桶王大賽-初賽」，29位各路好手齊聚，游姓台東市民以吃了近3斤勇奪冠軍，將與其他入圍者，晉級11月23日的決賽，搶奪1份「台東好米長期飯票」冠軍大獎。

「3.2.1比賽開始!」在主持人用客語倒數計時的號令下，面對一大桶壽司飯，參賽者們各個卯足了勁，有的準備水、有的配豆腐乳、有的直接成飯糰放入口中，還有選手只挑食海苔。

除了有去年落敗今年來雪恥的參賽者，還有遠從高雄來參加以及同組廝殺的父子檔、夫妻檔、揪團的同學檔，現場加油聲笑聲不斷，最後由41歲游姓台東市民奪得台東場初賽冠軍。

為展現台東在地原味，台東場初賽採用的木桶米飯，由玟玟壽司老闆娘親自賞廚，以池上壽司米為底上面撲滿自家炒的旗魚鬆，匯集台東在地山海好滋味的創意散壽司，美味的醋飯香，讓現場觀賽的民眾，都想嘗一口。

而17日縱谷區初賽，則邀請剛榮獲台灣炒飯王-東區冠軍的池農田媽媽養生美食餐坊，祭出特色冠軍炒飯款待參賽者，有興趣參加的鄉親朋友可以上粉絲專頁或電話報名。

台東縣政府民政處表示，台東客家文化特色中，展現最精彩的就是稻米文化，希望透過創意趣味方式，讓國人更愛米食。

(中時 )