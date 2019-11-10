國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜今（10）日下午回到高雄出席國民黨高雄市競選總部幹部授證大會。韓上台致詞以感性口吻分享自己20幾天傾聽之旅所見所聞，還說沒有一天不想著高雄，現場響起熱烈掌聲。

根據《中評網》報導，韓國瑜直指民進黨，痛批一個執政黨執政，內心卻跟掠奪劃上等號，只要有機會就不停地掠奪資源。三年多來台灣這種派系分贓，我講一個風力發電要兩兆，一度電五塊多？對台灣人民未來20年能源的影響是多麼的巨大。前瞻建設8年8800億是我們子孫要付，這怎麼得了？

《中評網》報導指出，韓國瑜痛批民進黨一到選舉就政策買票，連接觸的基層公務員都害怕。蔡政府執政不得了，每一項指標都名列全亞洲第一，全世界幾乎每個國家都嚇死了，講話講得嚇死人，做得笑死人，但人民已經看清楚。

韓國瑜也感性的說，今天回到這裡感覺好像回到家裡，傾聽之旅20幾天感觸真的好多，台灣各行各業叫苦連天，感受人民過得好辛苦。而他沒有一天不想著高雄。這20幾天下來大家看他有沒有變得更瘦、更黑、頭髮更禿了？

韓國瑜說，這次從屏東、台南、嘉義、雲林、南投、基隆、桃園這幾個地方，他聽了太多太多太多的聲音，這趟傾聽之旅感觸真的好多好多。不同職業別、不同階層的人，但真的可以感受到人民過得好辛苦。台灣各行各業真的是叫苦連天。

韓國瑜說，他沒有一天不想高雄，其實幾乎每天都在想著高雄，有關高雄的新聞他都會多看一下。每天跟3個副市長之間都有熱線聯絡，看到劉德林議員在議會滿臉是血的時候，他緊張得不得了，感覺臉都痛起來了。

韓國瑜說，明年1月11日一定要拜託黨內先進、高雄的好朋友，力挺國民黨立法委員提名人，請大家一定要把選票集中，因為這場選戰影響太深遠、影響太大。如果八個立法委員都能夠順利的全壘打，這個未來對中華民國的安定至關重要。這帶來的重大意義是什麼？就是南台灣最重要的高雄，民心都已經改變。

最後韓國瑜以幽默口吻表示，因此要拜託大家明年把選票投給「全台灣最黑」的韓國瑜。

韓語畢後現場再次高喊韓國瑜凍蒜，並進行授證儀式，藍軍大團結期待明年大選，高雄8席立委全壘打。

(中時電子報)