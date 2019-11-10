「就是張善政」 近韓人士爆找副手內幕 19:132019/11/10 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國政顧問團總召張善政。(資料照片，姚志平攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，明天就會公布副手人選，近韓人士提前爆料尋找副手內幕，副手就是韓國政顧問團總召張善政。朱立倫拒絕後，才敲定張善政。 據《東森新聞網》報導，近韓人士透露，韓國瑜日前派人先去詢問前新北市長朱立倫的意願，但遭拒，便往企業界、財經界尋找人選。後來才敲定張善政。 該人士甚至表示，張善政擁有韓國瑜要求的2個條件，專業性、行政歷練，還有國際觀，應可幫韓加分至少5%到10%。 (中時電子報) #張善政 #副手 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣要改變？立委：只有韓國瑜可以 但… 08:082019/11/06 政治 訪苗栗人少？ 韓國瑜看現場驚呼：大家都嚇一跳！ 10:252019/11/06 政治 台獨節目民調出爐 投票結果真的交叉了！ 11:072019/11/06 政治 韓國瑜籲大家票投被黑到全國最黑的韓國瑜 19:422019/11/06 政治 宋楚瑜不足為懼？名嘴警告：今年他很恐怖 11:162019/11/07 政治 南港7千萬豪宅 綠委：韓國瑜找人施壓台肥借款 11:382019/11/07 政治 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 政治熱門新聞 獨派挺蔡英文 人潮真讓人意外 - 政治 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 張善政證實擔任韓國瑜副手 - 政治 郭辦否認郭宋配 朱學恒2字怒罵 - 政治 韓國瑜基隆完整空拍畫面曝光！網友驚呼：這太誇張... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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