國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，明天就會公布副手人選，近韓人士提前爆料尋找副手內幕，副手就是韓國政顧問團總召張善政。朱立倫拒絕後，才敲定張善政。

據《東森新聞網》報導，近韓人士透露，韓國瑜日前派人先去詢問前新北市長朱立倫的意願，但遭拒，便往企業界、財經界尋找人選。後來才敲定張善政。

該人士甚至表示，張善政擁有韓國瑜要求的2個條件，專業性、行政歷練，還有國際觀，應可幫韓加分至少5%到10%。

(中時電子報)