網紅孫安佐與米砂因約炮疑似搞出人命，米砂甚至暈船表示自己有點喜歡對方，但由於對方後來有女友所以選擇人工流產，到底有哪些星座的愛約炮，約炮後又會人間蒸發沒有下文呢？據《第一星座網》分析，12星座中有4個星座，約炮後就沒下文的比例高，趕快來看看是哪4個。

一、天蠍座

天蠍座對感情需求強烈，把約炮當成釋放慾望的渠道，不想讓這種經歷影響自己以後的感情，所以約完炮後，天蠍座往往會第一時間刪掉炮友所有聯繫方式。

二、處女座

處女座是一個追求完美的人，他們非常注重自己的形象，在外人面前一定要保持乾淨無暇的形象，所以約炮的事情，處女座不輕易讓別人知道，約完就把一切抹掉，所以約完後別想和他們有進一步的發展。

這4個星座約炮後有各種理由會將你拉黑。（示意圖／愛奇藝台灣站提供）

三、牡羊座

牡羊座認為約炮是你情我願，愛情和慾望分得很開的他們，只把對方當炮友，不會有任何其他發展。

四、獅子座

獅子座從不缺炮友，對愛情狂熱的他們也不會控制自己的生理慾望，充滿自信的獅子座身旁也不缺追求者，主動送上門的炮友相當多，所以獅子座不會留戀約炮對象，約完了就沒了。

(中時電子報)