香港網民今日又發起在多區聚集的行動，大約在下午2時，首先在沙田新城市廣場聚集並呼喊口號，隨後銅鑼灣時代廣場、沙田大會堂以及港鐵荃灣站等多處，也陸續有人群聚集、破壞等狀況。

接近3時左右，有約30名的蒙面黑衣人進入港鐵沙田站破壞檢票機、監視器等等，當時大廳仍有不少乘客，港鐵職員也隨即疏散，當下便宣布關閉車站，暫停服務。隨後，同樣在沙田的美心皇宮也遭黑衣人砸毀，沙田新城市廣場大會堂出口有玻璃幕門被打破，警員在5分鐘後趕到現場，但黑衣人已散去。稍晚沙田新城市廣場便宣布提早結束營業。

九龍塘一帶則是在下午4時左右，有便衣警在美心旗下餐廳「Simplylife」附近與示威者發生衝突，共有4人被逮，另有一記者，在警方向示威者射擊催淚彈時遭擊中。沙田乙明邨則有9人被拘捕，其中有示威者身上被搜出汽油彈。

另外，荃灣大河道與沙嘴道交界，則有多起警察與示威者衝突，警察多次使用胡椒噴霧驅離示威者。

(中時 )