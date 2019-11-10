第2屆世界棒球12強賽6強複賽今（10）日於東京巨蛋飯店舉行總教練記者會，衛冕的韓國隊教頭金卿文表示，目標自然是冠軍，更要把每場比賽全力打好，逐一拿下勝利。至於和中華隊、澳洲隊爭奪亞太區1席奧運門票則尚未考量，因為要先準備今晚對美國隊之戰。此役預定先發投手是梁玹種，他也是預賽首戰對澳洲隊的勝投。

美國隊總教練布洛修斯表示，這次比賽的目標是拿下明年奧運參賽權。他認為團隊狀況非常好，由於預賽輸給墨西哥，複賽等於是背水一戰，已做好各種準備。預賽雖擊出許多全壘打，但今天對韓國之戰應該會是投手戰，也要注意跑壘。他認為另一支勁旅是日本隊，但要先集中全力先對付韓國隊。

中華隊總教練洪一中謙虛表示，很高興參加複賽，與其他強隊一起學習，目前攻擊方面以林泓育、開路先鋒王威晨最好，最佳投手就是今天先發的江少慶。而在預賽中因跑壘不積極曾遭到外界議論，已要求全體球員注意，不要再犯，因為這是對比賽負責任的態度。

墨西哥總教練卡斯楚輕鬆表示，目前球隊有21位球員，並未刻意凸顯哪位選手，就是當成一個完整團隊，比賽時全力以赴，拿出最好的表現。能夠參加複賽已感到滿意，這是全隊首次來到日本，鬥志非常高昂，會盡最大努力爭取好成績、甚至冠軍。

澳洲隊總教練是老牌的尼爾森，他表示在韓國打得比較辛苦，現在則感到興奮，能打進複賽真的非常欣慰！球隊已逐漸適應國際賽，對於未來都抱著很高的期待。

地主日本隊總教練稻葉篤紀表示，球隊能團結才能贏取勝利，他也提到2008年北京奧運他是日本隊球員，後來輸掉比賽，只得到第4名，當時心情非常懊悔。也因曾經失敗過，希望能在明年的東京奧運拿到金牌。

(中時電子報)