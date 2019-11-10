為解決脫歐僵局，英國將在12月12日提前改選國會。根據兩家媒體民調，首相強生（Boris Johnson）的保守黨支持率較反對派工黨高出12至13個百分點
週日郵報（Mail on Sunday）報導，民調機構Deltapoll的數據顯示，保守黨和工黨的支持率分別上升一個百分點，各自來到41%和29%，差距12%。排第3的自由民主黨（Liberal Democrats）支持率則提高2個百分點來到16%。
Deltapoll是在11月6日到11月9日調查1518名英國成年人。
另根據星期泰晤士報（Sunday Times）報導，保守黨領先工黨幅度上週稍微擴大到13%。
民調機構「輿觀」（YouGov）所作調查發現，保守黨維持39%的支持率；工黨的支持率降低一個百分點來到26%；自由民主黨支持率提升2個百分點來到17%。
輿觀是在11月7日到11月8日調查1598名英國成年人。
(中央社)
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