民進黨立委參選人許淑華和民眾熱情握手。（張穎齊攝）

民進黨立委參選人許淑華和民眾熱情握手。（張穎齊攝）

蔡英文總統與立委參選人許淑華的公益演唱會10日晚間在興雅國小舉行。（張穎齊攝）

國民黨總統參選人韓國瑜副手傳出就是韓國政顧問團總召、前行政院長張善政，民進黨主席卓榮泰10日晚間出席蔡英文總統與立委參選人許淑華的公益演唱會表示，祝福，也都在預計中，更酸「希望韓能夠改變拉高選舉水準，好好善後一些問題」。

針對張善政任韓副手，卓榮泰表示，選舉都一組一組人，韓能找到心中理想的副手，他表示祝福，也希望韓從此能夠改變選舉格調、拉高一點水準，好好善後一些問題，把國政當第一要務，顧問團更能負責地正面面對選舉。

卓榮泰也說，蔡總統的副手會盡快會出現，希望大家能給予加油肯定，一定會在下周、由蔡總統宣布，因為18日就要登記，在這之前，蔡總統會做重要的工作，希望會是非常好的組合，大家努力。

媒體詢問，張善政當副手民進黨預料中？卓榮泰說，媒體報導很多次，這選出任何的人，都在我們預計中，關於選舉步調，我們做好好調適。

(中時 )