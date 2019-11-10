黃姓男子在夜店把上辣妹後，2人到旅館一夜情嘿咻，但黃竟偷拍她裸照，並將裸照當成獵艷戰利品傳給友人炫耀，不料友人卻在群組瘋傳數月，被害人因接獲看過裸照的友人告知，崩潰提告，一審判依妨害祕密罪判黃男徒刑8月，另須賠償被害人30萬元。

判決指出，黃男2017年9月30日深夜，在北市夜店「HALO」與被害人飲酒後，2人酒醉翌日凌晨前往某旅館休息，並發生性行為。但黃在房內以手機偷拍被害人裸照1張後，將裸照透過LINE傳送予葉姓友人炫耀。

葉男卻將裸照轉傳至其LINE群組內，供群組內129名成員觀覽，正巧被害人友人亦為群組成員，去年4月6日轉知被害人，北檢依妨害祕密罪嫌起訴黃男，另分案偵辦葉男散布猥褻物犯行。北院判處黃徒刑8月，案件由高院審理中。

被害人以她遭黃男偷拍裸照，導致裸照遭流傳，造成她身心受創、精神痛苦不堪，須藉助心理諮商、服藥才能維持生活、甚至幾度有輕生之舉，提告請求賠償200萬元。北院判決黃男賠償被害人30萬元。可上訴。

(中時 )