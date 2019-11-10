桃園機車嘉年華10日在桃園藝文特區展演中心登場，桃園市長鄭文燦試騎新款電動車。（蔡依珍攝）

桃園機車嘉年華10日在桃園藝文特區展演中心登場，主打「環境保護總動員」，現場機智問答，民眾踴躍參加。（蔡依珍攝）

鄭文燦笑言：「機車工會一點都不機車，大方提供全新機車當頭獎！」（蔡依珍攝）

桃園二行程機車汰換效率六都第一

桃園機車嘉年華10日在桃園藝文特區展演中心登場，主打「環保」，桃園市長鄭文燦說，桃園二行程機車汰換效率六都第一，全市二行程機車僅剩4.5萬輛，在桃園機車商業同業公會努力下，中央將六期跟七期環保機車納入汰換補助範圍，他也提到環保署明年不再補助淘汰二行程機車與新購電動機車，呼籲市民把握機會，爭取全台最高的2.8萬補助。

鄭文燦說，桃園是汽機車產業重鎮，號稱「台灣底特律」，機車製造業在桃園創造超過20萬個就業機會，桃園也率先推動空汙減量，二行程機車汰換效率為六都第一，僅剩4.5萬輛，笑言：「很多根本沒在騎，可能連放哪都忘了，需要好好清查！」

鄭文燦說，過去烏賊車令人聞之色變，如今內燃機技術大幅進步，媲美電動車，他讚桃園市機車商業同業公會是全台灣挽救機車產業最重要的發動者，不但成功向中央爭取將六期跟七期機車納入汰換補助範圍，更成功說服中央暫停「2035年全面禁售燃油機車」的落日條款。

鄭文燦也提到，全台有1300萬輛機車，機車是庶民生活不可或缺的生活用品，談戀愛、工作和家庭生活都靠機車，正確交通安全觀念非常重要，現場除有多家車廠展示最新環保車及電動車款，也提供免費機車排氣檢測服務，更有闖關認識機車保養、買賣、行車安全等知識，笑言：「機車工會一點都不機車，大方提供全新機車當頭獎！」希望帶領民眾認識機車環保政策和用車安全，打造機車友善、交通安全的城市。

(中時 )