總統蔡英文與高市立委參選人許智傑9日的聯合競選總部成立大會，一位韓粉直擊現場備有一大包一大包的包子。（翻攝「PC nip」YouTube）

高雄市立委候選人許智傑9日與總統蔡英文總統的聯合競選總部成立大會，吸引逾萬人參加。一位韓粉直擊現場來了好幾台遊覽車，甚至備有一大包一大包的包子。

該位韓粉說：包子還好。不過網友看到直播後紛紛說，「好大包！！！」、「​一包是要吃幾天啊...」、「​笑死！」、「這一袋超過30元吧？」、「​等一個人？等一份消夜！」、「整箱的包子。」、「一車一包？還是一人一包？」、「可能是一車領一包或兩包。」、「我要吃菜包。」、「​1450快來領包子...加班吃宵夜。」、「​蠻多人的。」

9日這一場造勢，前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁等大咖都到場站台，現場擠爆，5000椅子不只坐滿。讓該韓粉看了憂心說，「這場蠻多人的，韓市長要回來守，不要開玩笑。」其實韓國瑜今天已回防高雄，為高雄市黨部的競選總部幹部授證。

(中時電子報)