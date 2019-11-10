王傳一、魏蔓、羅宏正、JR紀言愷、林昀希、龍劭華、苗可麗等藝人10日出席《美味滿閣》首映記者會，現場特別以「封街辦桌」的形式進行，與民眾一起美味同樂，演員群笑稱拍戲食物「來真的」，不少人胖好幾公斤，王傳一更直接點名魏蔓，讓她急忙澄清，「我真的不胖，我身材很好。」直率反應逗得全場大笑。

JR紀言愷與林昀希戲中有許多親密戲。（東森提供）

魏蔓表示，她因角色喜歡美食，加上劇組的食物好吃，有一天竟被經紀人提醒，「蔓蔓，妳的臉圓到不連戲了，要控制。」讓她聞言晴天霹靂，但確實已很久沒量過體重，她笑稱，「我覺得女生體態比較重要，不然就算體重很輕，但屁股沒有肉也不好看。」王傳一則為戲下廚，卻被大火燙傷，加上當天從早拍到晚十分緊繃，他手上燒傷起水泡，仍秉持敬業精神完成演出。

而晉升新手老爸的JR坦言，邊拍戲邊當奶爸很疲累，「以前聽到邊當爸邊拍戲很累，心裡總覺得會嗎？最近自己體驗，下戲回家幫忙餵女兒，覺得真的很疲累，總算體會到這種感覺了。」戲中他與林昀希飾演夫妻，時常上演臉貼臉、摸大腿等親密戲碼，老婆是否因此吃醋，他表示，「我覺得不會，彼此都知道個性，早期可能拍親密戲會，後來老婆越來越能理解，但岳父會擔心，還會傳新聞連結給我做提醒。」他認為自己當爸之後，應該往下個階段邁進。

林昀希（左起）、JR紀言愷、王傳一、龍劭華、苗可麗與羅宏正合拍新戲。（東森提供）

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