澳洲東部新南威爾斯州與昆士蘭州灌木野火持續延燒，迄今還有130多處火勢尚未撲滅，已知大火至少造成3死、40傷、7失蹤，另有超過150間房屋被毀。根據多張災區衛星圖片顯示，火場面積不斷擴大，大量煙霧更由澳洲東部直撲紐西蘭及其他太平洋島國上空。當局警告，由於乾熱的極端天候發威，本周可能竄出更多野火，就連雪梨都可能在12日遭到波及。

由於澳洲已進入初夏，乾熱、加上風勢強勁，導致火勢失控，估計已有上萬公頃土地遭到吞噬。此外，新南威爾斯的無尾熊保護區約600隻無尾熊也有一半慘遭火劫而喪生。動保組織出動大批志工，希望可以搶救災區內倖存的國寶。

當地消防單位已調派逾1300名消防員投入救災，並考慮出動軍方。不過10日火勢依舊熊熊，火高6公尺，加上時速80公里強風助陣，讓當地民眾觸目驚心。一名消防員說，至10日早上，仍有72個火勢尚未撲滅，其中32處的火勢尚未獲得控制。

消防局警告未來幾日火勢恐惡化，尤其12日是關鍵，並對大雪梨地區與大韓特地區發出災難性大火預警，是預警制度上路以來，首見的最高等級。

昆士蘭州也拉警報，至10日早上為止，仍有51處火勢。當局出動逾1200名消防員，另部署39架消防飛機灌水協助。當地政府已疏散數千名受影響居民。連接雪梨和布里斯本的高速公路部分路段緊急封閉。位於昆士蘭州的陽光海岸和黃金海岸目前也都列入可能受大火延燒的警戒區域。

衛星圖片顯示，灌木野火正伴隨大量濃煙迅速蔓延，煙霧由澳洲東部沿海向東飄散，影響紐西蘭南島多地。

總理莫里森與新南威爾斯州長貝雷吉克莉安10日前往災區視察，了解最新災情。並宣布發放補助金，成人1人1000澳幣（約台幣2萬）、小孩1人400澳幣。

(中時 )