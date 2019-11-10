韓國瑜近日副手人選備受矚目，原預定於明日公布，但今日張善政於花蓮接受訪問時表示，既然韓國瑜找他了，他必定傾注所有力量幫助，台灣在蔡政府執政4年下幾乎要毀於一旦，自己與一些身旁朋友充滿危機感，憑著自己微薄影響力，他認為應該做些什麼，決定站出來，輔佐韓、輔佐台灣。

張善政表示，自己原先預計明年大選後能夠歸隱田園，表示花蓮的農家生活才是他嚮往的，但自從蔡英文上任以來，台灣被搞的民不聊生，他不得不站出來，以綿薄之力協助韓國瑜。

張善政提到，韓國瑜既然找他，顯然已經在眾多副手人選中深思過，自己也欣然接受，自2017年後自己很少公開批評政府，但去年起與一些朋友實在是感受到深深的危機感，友人也紛紛建議他站出來。

張善政說，別人沒有影響力，自己還有一點，許多人會關注他並注意他的想法，在危急存亡之秋實在不能置身事外，初選時並沒有設定一定要幫誰，但韓國瑜獲得黨內初選提名，秉持著推翻蔡政府的信念，不敢說最到最好，但必定盡力而為，今晚將乘車北上，待明日再與大家說明。

(中時 )